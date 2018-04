Boom portaborse

Portaborse in eccesso all'Ars, Corte dei conti: ''Ingiustificati''. I capigruppo si difendono

A quota 300 i contratti esterni nonostante la diminuzione dei deputati da 90 a 70

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 17:09:57 Letto 391 volte

Continua a tener banco la pioggia di assunzioni dei collaboratori "cosiddetti stabilizzati" e di quelli esterni, da parte dei gruppi parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana. Oggi la Corte dei conti ha presentato, nella sala udienze della propria sede, una relazione volta a far luce sugli oscuri contorni delle assunzioni "furbette", evidenziando come esse risultino immotivate e per nulla allineate nel rapporto tra stipendio percepito e mansioni svolte. Presenti i capigruppo dell’Assemblea: Giuseppe Lupo del Pd, Valentina Zafarana del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Milazzo di Forza Italia, Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima, Catalfamo di Fratelli d’Italia, Carmelo Pullara dei Popolari Autonomisti, Nicola D’Agostino di Sicilia Futura e Cateno De Luca del Gruppo Misto.

A qualcuno, come M5S, viene contestato un elevato stipendio corrisposto ai collaboratori cosiddetti stabilizzati. Zafarana si difende rispondendo di non aver ricevuto, come nuovo gruppo parlamentare, alcuna comunicazione ufficiale in merito; è stato quindi promesso un pronto adeguamento.

Ad altri invece, come Forza Italia, i giudici contestano la poca chiarezza sui tipi di contratto stipulato con i collaboratori. Milazzo risponde che il gruppo di FI si è rivolto ad un esperto e si è attenuto alle corrispettive linee guida della Camera.

Nessuna irregolarità per il gruppo del Pd, che secondo i magistrati si è attenuto alle regole di assunzione.

Aricò di Diventerà Bellissima promette un adeguamento dei contratti, ma fa anche una richiesta di chiarimento su cosa fare con gli 80 cosiddetti stabilizzati, ovvero se l’obbligo dopo quanto accaduto sia di assumerli o meno.

Sembra emergere una contraddizione: molta confusione riguardo alle dinamiche, ma molta indifferenza al momento delle assunzioni. La relazione della Corte dei conti è il prodotto di una serie di accertamenti compiuti nei giorni scorsi, quando il caso ha raggiunto il culmine. Anche il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché si schiera con la Corte dei conti: prima Micciché aveva esortato i capigruppo del parlamento siciliano ad attenersi ai principi di adeguatezza del numero di collaboratori, e della proporzionalità dei loro stipendi in rapporto alle mansioni svolte; più recente invece l'adozione di una linea più dura, annunciando la piena e totale volontà di rivoluzionare il regolamento. I rilievi della Corte dei conti però viaggerebbero nella direzione opposta, conducendo sempre più verso la necessità di regole più severe e inequivocabili.

