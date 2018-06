migranti

Porti aperti, CasaPound risponde al sindaco Orlando con striscione provocatorio

Il messaggio è apparso davanti alla sede del Comune di Palermo, dopo le dichiarazioni del primo cittadino sulla disponibilità del capoluogo in caso di nuovi sbarchi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 11:11:36 Letto 568 volte

"Accogliamoli tutti (a casa di Orlando)": messaggio forte, chiaro e provocatorio quello diretto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e firmato CasaPound. I militanti del movimento politico hanno affisso uno striscione di fronte alla sede del Comune di Palermo a piazza Pretoria, in aperta polemica con le dichiarazioni del sindaco sull'apertura del porto cittadino a nuovi sbarchi di immigrati. Le dichiarazioni di Orlando erano arrivate in risposta alla prima mossa da neo ministro degli Interni di Matteo Salvini: la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius, ferma in alto mare con 629 migranti a bordo, poi accolta dalla Spagna.

Ieri sera le strade di Palermo sono state teatro di manifestazioni a favore della contromisura di Orlando, che ha trovato il sostegno di Sinistra Comune, Cgil e migliaia di cittadini. Ma il sindaco trova ferma opposizione in CasaPound, che sulla scia ironica dello striscione continua a puntualizzare: "Volevamo esprimere il nostro totale appoggio al sindaco Orlando in merito alla posizione di recente espressa sulla questione migranti - dichiara Vittorio Susinno, responsabile regionale di CPI - siamo felici che abbia indicato il porto di Palermo per lo sbarco dei futuri migranti anche se esprimiamo qualche dubbio sulla possibilità che il primo cittadino, così magnanimo, possa accoglierli tutti a casa propria".

CPI contesta al sindaco le stesse inadempienze che a livello nazionale Salvini rimprovera al precedente governo: l'essere totalmente asserviti, a loro dire, alla politica di accoglienza e sostegno dei migranti, a discapito della salvaguardia socioeconomica della popolazione locale. Susinno rincara la dose contrapponendo il fenomeno dell'immigrazione a quello dell'emigrazione dei cittadini locali, dichiarando che Palermo "nel solo 2017, secondo l'ufficio anagrafe, ha visto emigrare ben 12mila palermitani". A Palermo si riaccendono le polemiche sull'inclusione, senza aver fatto in tempo a spegnere quelle per la contestatissima (e ancora non del tutto dischiusa) vicenda della creazione di un hotspot allo ZEN 2, bocciata unanimemente dal Consiglio comunale ma che nel tempo sembra esser stata ora condivisa, ora condannata dal sindaco, a corrente alternata.

