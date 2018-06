migranti

Porti chiusi, Orlando risponde a Salvini: ''Palermo sempre pronta ad accogliere''

Il sindaco del capoluogo siciliano non ci sta, e manda un chiaro segnale al ministro degli Interni. Nave Aquarius ancora al largo dopo il botta e risposta negativo tra Italia e Malta, in 629 a bordo

Leoluca Orlando non ci sta. Il sindaco di Palermo ha manifestato la chiara intenzione di non assecondare il ministro degli Interni, Matteo Salvini, sulla decisione di chiudere i porti italiani a nuovi migranti. E lo dichiara a gran voce: "Palermo, la città che a partire dal proprio nome è 'tutta un porto', è stata e sarà sempre pronta ad accogliere le navi, civili o militari che siano, impegnate nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo", è la replica del primo cittadino del capoluogo siciliano.

La dichiarazione arriva nel bel mezzo della questione che vede la nave Aquarius, appartenente all'organizzazione non governativa internazionale italo-franco-tedesca SOS Méditerranée, ferma al largo e in attesa di istruzioni con a bordo 629 migranti, di cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Dopo aver annunciato la chiusura dei porti, Salvini si è attivato affinché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte richiedesse al suo omologo maltese di incaricarsi della gestione della nave. Richiesta respinta al mittente da Malta, che ha visto quindi l'Italia impegnata nell'invio preventivo di medici a bordo.

Secondo il sindaco di Palermo, è inaccettabile che per rispettare le leggi internazionali alle quali si appella Salvini, vengano lasciati al largo dei paesi europei "Quelle navi e quegli uomini che rispettano la legge del mare e la legge internazionale, sottraendo alla morte uomini, donne e bambini che alcuni vorrebbero consegnare nelle mani della criminalità internazionale". Poi Orlando attacca Salvini a viso aperto, accusandolo di aver dato, con l'annuncio della chiusura dei porti, "ulteriore dimostrazione della natura culturale dell’estrema destra leghista". A Orlando fanno eco i sindaci delle città di Messina, Napoli e Reggio Calabria.

