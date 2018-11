Porticciolo della Bandita, M5s: ''Chiediamo sicurezza per nostri pescatori e cittadini''

Il commento del consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Concetta Amella, e del consigliere cinquestelle della II Circoscrizione, Pasquale Tusa, dopo la riunione in III Commissione Consiliare sul porticciolo della Bandita in cui ha partecipato anche la ditta che ha vinto l'appalto e il direttore dei lavori Arch. Sarta.

"Auspichiamo che si possa stipulare il contratto per l'espletamento dei lavori entro il prossimo mese - hanno detto i portavoce Amella e Tusa - Il programma dei lavori prevede l'analisi dei detriti (carotaggio) ed il dragaggio per circa 1000 metri cubi, anche se era necessario estendere l'asportazione della sabbia per un maggior volume, cosa che purtroppo non potremo avere perché i soldi stanziati non sono sufficienti.

In commissione il M5S ha ribadito l'importanza di rendere il porticciolo della Bandita sicuro per i nostri pescatori, e ha esortato l'Amministrazione comunale ad adempiere a questo impegno anche per tutelare l'incolumità dei cittadini".