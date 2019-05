chiusura mercato ittico

Porticello, chiude mercato ittico: lavoratori pronti a protestare

Dino Giarrusso a sostegno dei pescatori di Porticello: ''Difenderemo in Europa il vostro lavoro''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2019 - 14:38:11 Letto 394 volte

«Sono vicino ai pescatori di Porticello che in questi giorni si vedono costretti a portare avanti una battaglia per rivendicare i propri diritti». Dino Giarrusso, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee per la circoscrizione Isole, interviene a sostegno dei lavoratori del mercato ittico della frazione Marina di Santa Flavia, in protesta contro la chiusura della struttura imposta dall'amministrazione comunale. Il mercato infatti è stato oggetto di un provvedimento per problemi legati alla sicurezza dell’immobile, che richiederebbe lavori urgenti. Una situazione che sta provocando un arresto forzato per le ditte, con dipendenti a rischio licenziamento, commercianti, grossisti e pescatori che devono portare fuori il loro pescato.

Il provvedimento, secondo gli operatori del settore in rivolta, sarebbe un pretesto per la soppressione definitiva del mercato ittico. Per questo è stato impugnato il provvedimento al Tar chiedendo “che gli interventi necessari siano effettuati in maniera tale da non comportare uno stop totale delle attività”.

«Ho già visitato Porticello - prosegue Giarrusso - e ci tornerò per prendere visione di quanto sta accadendo, ribadendo il mio impegno: andremo in Europa a far sentire la loro voce, perché dobbiamo tutelare la pesca, risorsa preziosa per la nostra Isola. Questa è una della zone più importanti in Sicilia per lo sviluppo del comparto ittico: per sostenere il lavoro dei nostri pescatori, in particolare la pesca del tonno e del pescespada, vanno riviste le regole europee che nei fatti agevolano la concorrenza sleale di quei prodotti importati che non rispettano le normative imposte dall’Europa. Dobbiamo difendere e tutelare questi produttori e le loro, le nostre eccellenze siciliane».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!