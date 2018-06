intesa

Porto di Palermo, ripartono i lavori alla stazione marittima dissequestrata

Dopo sette anni di scontri e contenziosi, appianate le dispute tra l'Autorità di Sistema portuale e l'impresa appaltatrice. I lavori dovranno concludersi entro due anni

21/06/2018

Dopo sette anni di scontri e contenziosi amministrativi tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e l’impresa appaltatrice, la So.Co.Stra.Mo, si è sbloccata la vicenda che ha tenuto la stazione marittima del porto di Palermo sotto sequestro per anni, interdetta ai passeggeri e chiusa ai necessari lavori, senza che nulla si muovesse. Oggi, appianate le dispute, si riparte.

Lo ha annunciato stamattina nel corso di una conferenza stampa il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, insieme al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, al provveditore interregionale Opere pubbliche Sicilia-Calabria Donato Carlea e al comandante della Capitaneria di porto di Palermo e direttore marittimo della Sicilia occidentale Salvatore Gravante.

Monti ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti nel poco tempo a disposizione: “A nove mesi dal mio arrivo alla guida dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, il network che tiene insieme i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, non è ancora il momento di fare bilanci - spiega - ma di riepilogare quanto è stato fatto e di come abbiamo rimesso in moto una macchina da tempo ferma”.

Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale ha poi brevemente illustrato le dinamiche del nuovo sblocco: “Dopo anni di vuota attesa, si sono sbloccati i lavori della stazione marittima, grazie alla intensa e proficua collaborazione con il Provveditorato, nella persona del dottor Carlea, che ha dialogato con So.Co.Stra.Mo. permettendo, in tempi ragionevolmente brevi, di arrivare alla scrittura di una transazione tra l’impresa e l’Autorità di Sistema". La So.Co.Stra.Mo ha adesso 45 giorni di tempo per consegnare il progetto esecutivo, quindi inizieranno i lavori che dovranno concludersi entro due anni.

Parole incoraggianti anche dal provveditore Carlea: “Nella vicenda della stazione marittima, che non era difficile ma difficilissima - spiega facendo eco a Monti - il Provveditorato ha dato piena disponibilità a una stretta collaborazione con l’Autorità di Sistema e con la Capitaneria: inizialmente qualcuno ha detto che sarebbe servito il coraggio della follia. Evidentemente l’abbiamo trovato, e questo ci riempie d’orgoglio”.

