Porto di Palermo, stanziati altri 39 milioni per la messa in sicurezza

M5S: ''Capoluogo della Sicilia strategico per il rilancio dell'industria navale''.

16/07/2019

“Dopo i 75 milioni stanziati a maggio per il bacino di carenaggio del cantiere navale di Palermo, arrivano altri 39 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta di un’altra grande opera di ammodernamento voluta dal MoVimento 5 Stelle per il capoluogo siciliano che mira ad un rilancio dell'industria navale e che avrà una ricaduta positiva sull’economia dell’intera isola e sui livelli occupazionali”. Commentano così i parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.



“Ringraziamo il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per l'estrema attenzione nei confronti della città di Palermo” - hanno concluso i parlamentari.

