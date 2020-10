Coronavirus

Positiva dipendente dell'asilo Pellicano a Bonagia: chiuso per sanificazione

Chiuso da questa mattina l’asilo nido comunale "Pellicano", nel quartiere Bonagia, a causa di una dipendente della struttura positiva al Covid-19.

Al momento della comunicazione da parte dei familiari della dipendente, sono state applicate le procedure previste dai Protocolli anti-Covid.

È stata, dunque, data immediata comunicazione al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale e, contestualmente, il servizio educativo è stato sospeso.

I genitori dei bambini che frequentano il nido sono stati avvertiti.

La struttura resterà chiusa per attivare la procedura di sanificazione.

Il personale è in smart working, in attesa che l’Asp attivi le procedure previste per la riapertura.

