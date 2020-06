Coronavirus

Positivo al Covid-19 ma a passeggio a Palermo. Obbligo di quarantena per un romeno

Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade di Palermo.

15/06/2020

Incredibile ma vero. I poliziotti erano andati a casa ad Arezzo per un controllo ma l’uomo, che era positivo al Covid-19, non era stato più trovato in casa. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti l’uomo ha preso un pulmino e con questo è arrivato a Palermo.

Gli agenti di Arezzo hanno contattato i colleghi a Palermo, perché l’uomo, un romeno, è residente a Palermo in un vicolo di Ballarò.

Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade del capoluogo siciliano. Adesso dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria.

