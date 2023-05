Politica

Possibili alleanze politiche, Schlein: ''Abbiamo battaglie comuni, spesso ci incrociamo, a volte no''

''Abbiamo un filo comune, spesso ci incrociamo, a volte no, ma è solo una questione di agenda', ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein.

09/05/2023

"Ci dobbiamo sentire, abbiamo battaglie comuni da portare avanti. Penso al lavoro, alla sanità, a tutto ciò che si prospetta di eseguire con le altre forze d'opposizione. Abbiamo un filo comune, spesso ci incrociamo, a volte no, ma è solo una questione di agenda".

Così la segretaria Pd, Elly Schlein, a chi le fa notare che in Campania, pur toccando gli stessi comuni per la campagna elettorale delle amministrative, non incrocerà il leader M5s, Conte. "Se si antepone l'interesse collettivo al personale si possono fare grandi cose".

