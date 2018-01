giornata della memoria

Post shock del sindaco leghista nella Giornata della Memoria

Frase shock scritta su Facebook nella Giornata della Memoria...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2018 - 14:32:39 Letto 338 volte

"E' il giorno della memoria, ricordatevi di andare a pijarlo...". A scrivere la frase shock su Facebook, proprio sabato in occasione della Giornata della memoria, è stato il sindaco leghista di Gazzada Schianno (Varese), Cristina Bertuletti. Le sue parole sono state commentate con durezza dall'Anpi e dall'Arcigay di Varese che ne hanno chiesto le dimissioni. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha decantato: "Ha scritto una sciocchezza".

"Le persone che hanno sofferto e perso la vita nei lager - scrive Ester De Tomasi, presidente dell'Anpi della provincia di Varese - sono morte anche per fare in modo che tutti abbiano diritto di parola. Una libertà usata nella maniera peggiore da chi scrive queste dichiarazioni vergognose". Non è la prima volta che Cristina Bertuletti lascia sul proprio profilo post provocatori. Nel marzo del 2016 aveva scritto che la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan "meritava l'esecuzione capitale". Nel marzo dello stesso anno aveva auspicato la reincarnazione del duce.

Il post relativo al giorno della memoria, per chi non è "amico" del sindaco su Facebook, non è visibile, mentre sono pubblici i post su iniziative contro lo Ius Soli o un post del novembre 2017: "Tutti a far colazione al bar dell'ospedale di Legnano! Dux lux" con una mano che ricorda il saluto fascista.

È infine dell'ottobre 2016 una sua invettiva contro chi salva i migranti, sempre su Fb: "Ma tutti i bravi cristiani, cattolici, uomini di Caritas e donne dalla profonda Fede... ma dove (...) siete???? Uscite dai vostri confessionali e pigliatevi un paio di extracomunitari clandestini. Così. Per amore della diversità che è arricchimento. Per compiere la parola di Dio. Per dimostrare che non siete solo capaci a strapparvi le vesti come farisei quando noi razzisti parliamo di lanciafiamme".

Secondo il leader della Lega, Matteo Salvini il sindaco di Gazzada Schianno "ha scritto una sciocchezza. Quando ci sono di mezzo milioni di morti, bisogna pregare". Intervistato a Rtl 102.5, Salvini ha precisato: "Secondo me, il problema dell'Italia intera è il fondamentalismo islamico, non il fascismo o il comunismo", ha concluso ribadendo la sua posizione di chiusura "a nuovi centri islamici in Italia".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!