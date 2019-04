Posteggiatori abusivi

Posteggiatori abusivi a Palermo: scattano denuncie e sanzioni

Quattro posteggiatori sono stati sorpresi venerdì mattina dal nucleo vigilanza trasporto pubblico della Polizia Municipale: due a piazza Marina e due a piazza Mario Francese.

A piazza Marina uno dei due posteggiatori era sconosciuto alle forze dell’ordine ed è stato sanzionato per un importo di 771 euro, l’altro, A.S., di 30 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la seconda volta.

A piazza Mario Francese entrambi i posteggiatori, F. D.M. di 61 anni e T.F. di 55 anni, erano stati denunciati nel 2017 da una donna per minaccia e tentata estorsione. Per loro è scattata un’altra denuncia.

Fonte: Polizia Municipale

