Posteggiatori abusivi e recidivi a Palermo: sei denunciati

Carabinieri denunciano 6 parcheggiatori abusivi a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2020 - 14:51:13 Letto 399 volte

I carabinieri delle compagnie Piazza Verdi e San Lorenzo continuano, anche quest’anno, a svolgere i controlli finalizzati a contenere in città il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

I militari dell’Arma durante i servizi di prevenzione organizzati nel fine settimana, hanno deferito in stato di libertà 6 persone, di età compresa fra i 26 ed i 60 anni, per la violazione dell’articolo 7 c. 15 del codice della strada in quanto sono stati sorpresi in piazza Goffredo Mameli, via delle Croci, piazza Sant’Oliva, viale del Fante, via Volturno e piazza Giulio Cesare. Nei confronti di uno di questi è stato anche emesso un ordine di allontanamento di 48 ore, poiché trovato nelle immediate adiacenze di fermate dei mezzi di trasporto.

I sei sono stati già sanzionati più volte per la stessa violazione e con le nuove norme previste dal codice della strada rischiano la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno, e dell’ammenda da 2 a 7 mila euro.

Nel corso del 2019 in città le denunce all’autorità giudiziaria sono state ben 193 e le sanzioni amministrative 137.

Fonte: Carabinieri

