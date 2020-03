posteggiatori abusivi

Posteggiatori abusivi nonostante il Decreto Coronavirus: denunciati

Polizia Municipale denuncia due posteggiatori abusivi per inosservanza Decreto al contenimento del coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2020 - 16:28:08 Letto 373 volte

La Polizia Municipale, comunica di avere denunciato ieri pomeriggio, nell'ambito dei controlli predisposti per la verifica delle disposizioni relative al contenimento del COVID-19, due persone nel parcheggio di via Nina Siciliana.



Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno fermato i due che risultano noti posteggiatori abusivi della zona, F.G. di 55 anni e S.V. di 29 anni, e li hanno denunciati per l'inosservanza al DCPM.



Uno dei due era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ed è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver violato le prescrizioni imposte dalla stessa.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!