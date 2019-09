sgombero

Potere al popolo, sgomberato a Palermo l'immobile di via Cavour occupato

Questa mattina carabinieri, polizia e vigili urbani hanno sostituito i lucchetti dell'entrata e rimosso uno striscione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2019 - 09:08:42 Letto 429 volte

Sgomberata a Palermo la Casa del popolo di via Cavour: la struttura che in precedenza ospitava l'istituto nazionale sordomuti era stata occupata in primavera dai militanti palermitani di Potere al popolo. Questa mattina carabinieri, polizia e vigili urbani hanno sostituito i lucchetti dell'entrata e rimosso uno striscione.

L'immobile era stato utilizzato dal gruppo politico per organizzare dibattiti, concerti, per la realizzazione di sportelli per emergenza abitativa e per la raccolta di indumenti usati. Nel pomeriggio la reazione degli occupanti che hanno tenuto una manifestazione di protesta contro lo sgombero chiedendo la riassegnazione della struttura.

Per un'area che viene sgomberata un'altra è stata occupata, stavolta dal gruppo anarchico Sakalash: si tratta dell'ex asilo Umberto I di via di Dio, nei pressi di via Sampolo. Da anni chiuso e sottratto al servizio pubblico, il fabbricato stava ad un certo punto per diventare un centro multiculturale di preghiera, iniziativa poi arenatasi anche per l'ostilità di una parte dei residenti, promotori di una petizione contraria, mossi dal timore che nell'area sorgesse "una moschea".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!