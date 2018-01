PovertÓ, Nello Musumeci: ''L'appello di Biagio Conte richiama le Istituzioni alle proprie responsabilitÓ''

“L’appello di Biagio Conte richiama le Istituzioni alle proprie responsabilità. Come dice l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, dobbiamo cominciare dagli ultimi, dalle periferie. Nei prossimi giorni incontrerò il missionario per esprimere la vicinanza del governo regionale e concordare possibili e concrete iniziative a sostegno del proprio impegno sociale”.

Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo aver appreso che Biagio Conte, per protesta contro l'indifferenza, è andato a dormire in strada per essere più vicino a chi soffre perché senza una casa.

