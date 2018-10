stabilizzazione Precari

Precari Asp: stabilizzazione, segnali positivi dal governo

L'Assemblea Regionale Siciliana è tornata ad occuparsi della vicenda dei lavoratori socialmente utili che, in regime di precariato ormai da circa 25 anni, svolgono la propria attività presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

24/10/2018

La Commissione ha preso atto di quanto dichiarato recentemente dall’Assessore Ruggero Razza “che – ha detto la Marianna Caronia – si è mostrato attento al tema della stabilizzazione con un percorso che tenga conto della normativa vigente ma soprattutto della necessità di garantire l’occupazione dei lavoratori e la prosecuzione dei servizi."

Oggi la Commissione ha audito il Direttore Generale del Dipartimento per la Salute, Mario La Rocca "che ha accolto in parte le nostre sollecitazioni - dichiara Caronia - dimostrando che si è imboccata la giusta strada per la stabilizzazione dei precari, ma che occorre seguire con attenzione l’evolversi della situazione per individuare una soluzione definitiva ad una delle ultime situazioni di precariato “storico” della nostra provincia.”

