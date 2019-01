Precariato

Precari Asu: Ale Ugl Sicilia, su pagamenti e stabilizzazioni pretendiamo risposte concrete

24/01/2019

"Pretendiamo risposte chiare e concrete sul problema dei ritardi nei pagamenti e sull'avvio delle stabilizzazioni. L'incontro di oggi al Dipartimento lavoro della Regione Siciliana è stato l'ennesima perdita di tempo. Uno spreco di energie avvilente". Lo dicono Vito Sardo e Mario Mingrino, coordinatori regionali dell'Ale Ugl Sicilia.

"Gli uffici - spiegano - non hanno ancora un sistema di gestione dei pagamenti. Questi, infatti, vengono effettuati ancora a mano. E' evidente che in tali condizioni erogare 8.000 indennità per tempo, 5.000 degli Asu e 2.800 dei Pip, è materialmente impossibile".

"Per quanto riguarda, invece, le stabilizzazioni - continuano Sardo e Mingrino - la soluzione risiede all'Ars da tempo. Ci aspettiamo che i parlamentari e il governo Musumeci si mettano a lavorarci di buona lena. E' una questione di volontà politica, perchè le risorse ci sono. L'assunzione degli Asu, infatti, avverrebbe a saldi invariati, quindi senza nessun aggravio per il bilancio della Regione".

"A tal proposito - concludo -, dopo aver incontrato il ministro Di Maio, nei prossimi giorni proseguiremo a Roma l'interlocuzione già avviata anche con il sottosegretario al lavoro Durigon e i tecnici del ministero. Il governo nazionale deve fare la propria parte".

