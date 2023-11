Sciopero Cgil e Uil

Precettazione sciopero 17 novembre, Cgil e Uil confermata la protesta

Landini e Bombardieri ricordano ''che le modalitÓ di astensione sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia''.

Pubblicata il: 15/11/2023

"Non sono venute meno le ragioni dello sciopero che continuiamo a considerare sciopero generale nazionale", hanno scritto in una lettera di risposta Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri.

Per i due segretari generali di Cgil e Uil "giova ricordare che è stata inviata alla Commissione di Garanzia l'esclusione da detto sciopero del trasporto aereo con senso di responsabilità finalizzato a non esporre i lavoratori del settore, considerato che ENAC non ha comunicato i voli garantiti come invece avrebbe dovuto fare".

Inoltre Landini e Bombardieri ricordano "che le modalità di astensione sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia che non faccia venir meno il diritto alla mobilità dei cittadini come la stessa legge prevede".

Fonte: TGCOM24

