droga

Pregiudicato beccato in autostrada con due panetti di hashish: arrestato

La Polizia di Stato rintraccia un pregiudicato in transito sulla A/19 con a bordo due panetti di hashish. Arrestato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2019 - 12:49:58 Letto 367 volte

La Polizia di Stato ha sequestrato duecento grammi di hashish e tratto in arresto l’uomo, un 39enne di Gioiosa Marea (ME), C. M., che la trasportava a bordo della sua autovettura sull’Autostrada A/19. Arresto e sequestro sono da ascrivere alle attività di controllo e vigilanza sulle arterie autostradali della provincia condotte quotidianamente dagli agenti della Polizia Stradale di Palermo.

L’autovettura in questione è stata fermata nei pressi del casello di Buonfornello, snodo viario particolarmente trafficato ed importante canale di transito tra le province di Palermo e Messina, mentre procedeva in direzione Messina. L’atteggiamento del conducente, particolarmente nervoso ed elusivo e la sua apparentemente immotivata digressione fuori dalla provincia di residenza oltre che i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, hanno insospettito ulteriormente gli agenti impegnati nel controllo. Approfondendo quindi l’ispezione del veicolo condotto da C.M., gli agenti hanno rinvenuto, ben nascosti sotto il sedile lato passeggero, avvolti in un sacchetto di cellophane, due panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno.

Alla luce di quanto emerso dal controllo a suo carico l’uomo è stato tratto in arresto. Il provvedimento restrittivo è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare quale fosse la provenienza dello stupefacente e a quale piazza di spaccio fosse destinata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!