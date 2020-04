Coronavirus

Premier Conte: ''Il Governo non ha mai improvvisato'' *VIDEO*

Il Governo ''non ha mai improvvisato in solitaria''; ha sempre interagito con il Parlamento, le parti sociali, gli enti locali, i comitati tecnico-scientifici. Così il premier Conte alla Camera.

Il Governo "non ha mai improvvisato in solitaria"; ha sempre interagito con il Parlamento, le parti sociali, gli enti locali, i comitati tecnico-scientifici. Così il premier Conte alla Camera. Messo in campo "un modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio".

Il governo ha sempre avuto presente i valori costituzionali, ha detto Conte e poi: questo piano contiene anche misure impopolari, non è programma per consenso.





