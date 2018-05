premier

Premier, Di Maio: ''Io e Salvini pronti a stare fuori''. Spuntano alcuni nomi

''Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori''.

“Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori''. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, assicura che lui e il leader del Carroccio sono pronti anche a fare un passo indietro e a rinunciare al ruolo di premier, vice o ministro di un dicastero di peso pur di dare il via a un governo giallo-verde.

“Se per formare il governo, una delle soluzione può essere quella di tenere fuori il capo politico M5S e il segretario federale della Lega, ben venga. L'importante è arrivare all'obiettivo e dare un governo al Paese”, assicura Di Maio. “Staffetta, non staffetta, i nomi, sono questioni che adesso non vi posso dire”, taglia corto, e aggiunge: "Qualsiasi nome stia girando in questo momento, secondo me, è bruciato". In ogni caso, "tutti i nomi saranno politici perché saranno scelti da due forze politiche e non calati dall'alto".

Intanto è chiuso il contratto di governo M5S-Lega. Lo rende noto Rocco Casalino, capo della comunicazione M5S. "Ci sono stati degli applausi alla fine e ci siamo tutti abbracciati", ha detto, spiegando che il programma è costituito da oltre 40 pagine. Non c'è più la parte relativa all'uscita dall'euro. Ora la partita si gioca sul fronte della premiership. "C'è accordo su taglio dei vitalizi, delle pensioni d'oro e degli sprechi", ha sottolineato Casalino. Copie del contratto saranno consegnate nelle prossime ore a Luigi Di Maio e Matteo Salvini nelle prossime ore per la firma. I due avranno l'ultima parola sui punti in sospeso.

Il contratto di governo contiene "tutti i valori fondanti, tutte le nostre battaglie storiche''. "Abbiamo scritto un contratto in tempi record - sottolinea -, i mercati devono prendere atto anche di questo. Questa settimana deve essere risolutiva per forza, quindi daremo una risposta nei prossimi giorni al Presidente Mattarella". "Io non credo nei tecnici - aggiunge - si va avanti sempre con soluzioni politiche". “Credo sempre e solo in soluzioni politiche e questo lo sanno anche i leghisti, ce lo siamo sempre detti", insiste il capo politico dei Cinque Stelle che punta a un premier politico: “Noi stiamo cercando una soluzione sul premier che possa rispecchiare il mandato politico che è stato messo nel contratto. Non è che stiamo cercando uno per strada per venire a fare il premier”.

Quanto all'ipotesi del professor Giuseppe Conte a palazzo Chigi Di Maio sottolinea: “Fermo restando che non voglio giocare sui nomi, ma le persone su cui stiamo discutendo in queste ore vengono da due forze politiche, mentre il tecnico negli anni veniva chiamato dall'alto. Sono delle persone che devono avere la sensibilità politica già dentro di loro per affrontare i temi del contratto. E anche loro devono avere poi l'opportunità di realizzare questo contratto”.

In ogni caso, stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe di Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Quest'ultimo, da sempre nel totoministri per un posto da Guardasigilli, siede al tavolo tecnico con i leghisti. Fraccaro, questore anziano della Camera, ha avuto in queste settimane decisive un ruolo più defilato ma in realtà - a quanto apprende l'Adnkronos - sarebbe impegnato in prima linea nella partita del governo, tant'è che in questi ultimi giorni ha avuto anche incontri ristretti con alcuni esponenti del Carroccio. Altro nome dei 5 Stelle è quello di Vincenzo Spadafora. Ma l'indicazione del suo nome, ragionano nel M5S, rischierebbe di spaccare il gruppo.

