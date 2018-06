minori

Presa in carico di minori, al Comune di Palermo presentato protocollo d'intesa

L’esigenza manifestata e condivisa è stata quella di ottimizzare l’integrazione dei servizi sociali, sanitari e scolastici nella città di Palermo. L'assessore Mattina: ''Ulteriore passo in avanti''

Questa mattina a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, è stato presentato il “protocollo d'intesa per la costituzione di gruppi interistituzionali integrati che possano farsi carico dei casi segnalati dalle autorità giudiziarie”. Firmatari del protocollo il Comune di Palermo, l’ASP 6 di Palermo e Ufficio Scolastico Regionale.

Hanno partecipato all'incontro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina, il presidente del tribunale per i minorenni di Palermo Francesco Micela, il procuratore dei minori di Palermo Maria Vittoria Randazzo, il Commissario dell'ASP 6 Antonio Candela, il direttore dell'USR Sicilia Maria Luisa Altomonte, il coordinatore dell'Osservatorio contro la dispersione scolastica dell'U.S.R. Maurizio Gentile. Presente anche il garante per l'infanzia e l'adolescenza Lino D'Andrea.

La proposta operativa è il frutto del lavoro realizzato dal tavolo tecnico istituito su mandato della procura e del tribunale dei minorenni, in seguito alla conferenza dei servizi promossa dall’Autorità Giudiziaria minorile in data 20 novembre 2017 - Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza - in materia di “Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Palermo e integrazione dei servizi socio-sanitari”. L’esigenza, manifestata e condivisa durante la conferenza dei servizi è stata quella di ottimizzare l’integrazione dei servizi sociali, sanitari e scolastici nella città di Palermo, per favorire, con un intervento coordinato ed integrato, la presa in carico globale e interistituzionale dei minori e delle famiglie in situazione di fragilità e/o disagio.

Il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato che si tratta di "un cambio strategico di attenzione: usciamo dalla dimensione del minore oggetto anche di amorevole attenzione, ad una dimensione del minore soggetto di diritti, e questo presuppone non soltanto la presa in carico della persona minore ma anche l’individuazione dell’interlocutore della persona minore. Mettiamo in pratica - ha aggiunto Orlando - un modello già collaudato di collaborazione fra le istituzioni, partendo dall'idea che siamo queste e tutta la comunità a dover svolgere un ruolo attivo per l'inclusione ed il reinserimento sociale di tutti i giovani e di tutte le famiglie in difficoltà. Questo percorso, che riguarderà giovani e famiglie più vulnerabili del nostro territorio, fa parte del più ampio progetto di città educativa ed accogliente, nella quale il ruolo del Comune si pone come stimolo per la valorizzazione e la messa a frutto di competenze ed esperienze professionali diffuse".

"La sottoscrizione del protocollo e la sua messa in atto – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Mattina - è un ulteriore passo in avanti nel tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti della nostra città. Un modello innovativo di intervento, di assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni e di presa in carico che cambierà alla radice il metodo di lavoro con questi ragazzi".

I punti salienti del protocollo:

Salvaguardare l’unitarietà/globalità del funzionamento psico-socio biologico del minore;

Riconoscere e valorizzare i contesti di vita in cui il minore sperimenta la sua esistenza (famiglia, scuola, territorio);

Favorire il raccordo fra Servizi e Autorità Giudiziaria, nel rispetto dei “tempi – di - vita” del minore;

Ottimizzare i tempi di lavoro delle risorse professionali messe a disposizione da ciascun Ente di appartenenza (Comune, Sanità, Scuola).

