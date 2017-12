regione sicilia

Presentata la nuova Giunta regionale, Musumeci: ''Parleremo con i fatti e vi stupiremo'' *VIDEO*

di Marco Gullą | Pubblicata il: 30/11/2017 - 17:05:42 Letto 629 volte

"Parleremo con i fatti e vi stupiremo" poche parole per il neo presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in occasione della prima riunione della Giunta. "Questa giunta vuole mantenere un profilo basso - ha detto Nello Musumeci - Vi stupiremo ma vogliamo parlare con i fatti, anche in questo vogliamo rimarcare il cambiamento".

