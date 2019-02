tutela dei precari

Presentato emendamento per la tutela dei precari, Calderone: ''Sblocchiamo definitivamente il processo di stabilizzazione''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2019 - 13:10:25 Letto 366 volte

“Per effetto dell'interpretazione della norma regionale sulle stabilizzazioni offerta con proprio parere dalla Corte dei Conti, molti Comuni hanno sospeso il percorso di stabilizzazione del personale precario. La Regione deve chiarire con una norma che le procedure di stabilizzazione previste dalle leggi regionali, debbano effettuarsi a prescindere dall'accesso all'esterno. Solo così, finalmente, tutto il personale precario degli Enti Locali potrà essere stabilizzato".

A riferirlo è l’on. Tommaso Calderone, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS, in merito alle soluzioni da adottare per scongiurare la paralisi delle stabilizzazioni del personale precario in seno ai Comuni siciliani. Per tale motivo, oltre a presentare un emendamento alla Finanziaria, è stata richiesta anche la convocazione congiunta della I e II Commissione all'ARS, estesa ad ANCI Sicilia, a una delegazione di Sindaci e al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

