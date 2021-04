scuola

Presidi lanciano allarme: ''Distanziamento potrebbe non essere rispettato, ogni scuola decida quanti rientrano''

''Se vogliamo che il distanziamento sia rispettato allora dobbiamo concedere alla singola scuola di stabilire la percentuale di rientro'', afferma l'Associazione nazionale presidi.

Pubblicata il: 20/04/2021

"Se la scelta politica è quella di rientrare al 100%, si rientra. Però il distanziamento potrebbe non essere rispettato. Se vogliamo che il distanziamento sia rispettato allora dobbiamo concedere alla singola scuola di stabilire la percentuale di rientro". Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), si esprime così sulla riapertura della scuola a partire dal 26 aprile.

"Ci sono tante aule nel nostro paese che non sono molto spaziose e il distanziamento di un metro in molte situazioni non sarà possibile", dice a Rainews 24.

