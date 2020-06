Presidio lavoratori Almaviva, la solidarietà di Orlando e Marano: ''Applicare rapidamente la clausola sociale''

Almaviva-Sky

L'assessora al Lavoro, Giovanna Marano, questa mattina si è recata in piazza Indipendenza dove si è svolto un sit in dei lavoratori di Almaviva.

Questa è stata occasione anche per portare la solidarietà del sindaco Orlando e dell'amministrazione comunale, preoccupati per le sorti dei dipendenti impegnati sulla commessa Sky e che ancora non hanno una garanzia di continuità occupazionale.

“Chiediamo alla Ministra Catalfo - dichiarano Orlando e Marano - di convocare con urgenza il tavolo già insediato, affinché sostenibilità sociale e innovazione si intreccino in maniera feconda in questa vertenza e invitiamo al senso etico di responsabilità tutti i soggetti coinvolti, per garantire a Palermo un percorso di crescita e transizione digitale del valore del lavoro dei call center. I tempi ormai brevi delle scadenze previste, impongono che la clausola sociale sia applicata rapidamente, in maniera efficace, confermando diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e benefici per la molteplice presenza delle più grandi aziende nazionali del settore sul nostro territorio".

