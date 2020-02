furti

Preso il ladro seriale di scooter in viale Croce Rossa: si era nascosto sotto un'auto

La Polizia di Stato arresta un ladro seriale, ''all'opera'' in piena notte, su scooter e ciclomotori parcheggiati all'interno di un residence.

La Polizia di Stato, con una brillante e tempestiva azione, ha spezzato un’incredibile catena di furti su scooter e ciclomotori che, nel giro di pochi minuti, un malvivente palermitano, ieri notte, stava mettendo a segno nella zona di viale Croce Rossa.

Intorno alle 02:00, quando Porretto Antonino, 33enne palermitano della zona “Fiera”, aveva già passato al setaccio i bauletti di una decina di scooter, una pattuglia è transitata lungo la via Croce Rossa sorprendendolo ad armeggiare sul bauletto dell’ennesimo mezzo. Il malvivente, alla vista della pattuglia, ha abbandonato su strada la refurtiva che aveva in parte occultato dentro un sacco di plastica ed in parte per strada ed ha tentato una veloce fuga. I poliziotti non lo hanno mai perso di vista ed anche sulla scorta di alcune indicazioni fornite in presa diretta al Numero Unico di Emergenza “112” da un solerte cittadino, testimone degli eventi, lo hanno raggiunto e scovato disteso sotto una vettura, dove aveva tentato invano di nascondersi. Addosso al malvivente è stato rinvenuto un giravite, strumento di effrazione usato per forzare i bauletti di una decina di mezzi, tra scooter e ciclomotori, lasciati regolarmente parcheggiati su viale Croce Rossa ed all’interno di un residence nei pressi, che il ladro aveva violato.

Tra gli oggetti trafugati dal malvivente sono stati recuperati tre caschi, un paio di guanti, un paio di pantaloni antiacqua, un tester, due cappellini ed altri oggetti personali che sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato gli agenti, complimentandosi per l’efficacia e la tempestività del loro intervento.

Porretto è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

