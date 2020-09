Pressing del Pd sulle riforme, Zingaretti: ''Ora fase nuova e rilancio''

riforme

Pressing del Pd sulle riforme, il giorno dopo il risultato elettorale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2020 - 09:34:00 Letto 368 volte

"Mentre il premier, Giuseppe Conte, sostiene che non ci sarà un rimpasto. 'Non mi sembra che il Pd ponga questo tema ma pone un problema di rilancio dell'azione anche alla luce della sfida del Recovery'. Crediamo che vada aperta una fase nuova e all'insegna del fare e della concretezza", dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Nazareno, parlando della maggioranza e del governo. Sottolinea la necessità del "rilancio di una nuova agenda di governo".

"Come ha detto molto bene Orlando poniamo dei temi di carattere politico e di contenuto. Non abbiamo mai posto altro. Starà poi al presidente del Consiglio nella sua totale libertà valutare sia il merito dei contenuti che la squadra. Non è il Pd che pone questo tema", ha aggiunto Zingaretti, rispondendo a una domanda sul rimpasto.



"Va aperto un grande cantiere, con un patto per le riforme - secondo il segretario del Pd -. Sul superamento del bicameralismo paritario, abbiamo pronto un testo di legge che depositeremo a breve alla Camere. Il secondo punto è la legge elettorale e ci auguriamo e facciamo appello alle forze di maggioranza per andare avanti. E' già incardinata la modifica dei regolamenti parlamentari", conclude Zingaretti.

