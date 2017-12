prezzi viaggi

Prezzi aerei e treni per la Sicilia alle stelle

''È una vera e propria stangata per i tanti siciliani che lavorano o studiano al nord e voglio ritornare a casa per le festività di Natale...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2017 - 13:22:56 Letto 882 volte

“È una vera e propria stangata per i tanti siciliani che lavorano o studiano al nord e voglio ritornare a casa per le festività di Natale, è assurdo che le tariffe dei voli e dei treni per la Sicilia hanno prezzi esorbitanti, per un volo prenotato in questi giorni, si arriva a cifre assurde, in alcuni casi si superano i 500 euro, per una tratta nazionale”. A dichiararlo è Manlio Arnone, presidente Unione dei Consumatori.

“Come avevamo denunciato a settembre i circa 5 mila professori assunti al nord ne pagano le maggiori conseguenze, saranno costretti a spendere la tredicesima per raggiungere le proprie famiglie in Sicilia, o ancora per migliaia di studenti siciliani che hanno scelto di studiare fuori dalla Sicilia, ribadisco serve garantire ai siciliani la contiguità territoriale, sono evidenti le penalizzazioni per chi deve raggiungere mete nazionali per motivi di lavoro o studio”.

L’unione dei Consumatori mette a disposizione degli utenti uno staff di legali e chiede alle compagnie aeree e di navigazione e a RFI di garantire servizi al top, in caso contrario per voli, navi e treni in ritardo o smarrimento delle valigie invitano a segnalare evidenti abusi al numero dedicato 091 6190601.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!