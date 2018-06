mondello

L'estate è ufficialmente arrivata e a Palermo si respira aria di vacanza.

03/06/2018

L’estate è ufficialmente arrivata e a Palermo si respira aria di vacanza. Approfittando delle alte temperature, i palermitani hanno preso d’assalto la spiaggia di Mondello, che oggi appare popolata come una qualsiasi domenica di agosto.

Per molti è il primo bagno dell’anno, mentre altri temerari avevano già approfittato delle calde giornate delle scorse settimane per fare qualche tuffo. Comincia dunque con tanto sole la prima domenica di giugno, per la gioia degli stabilimenti balneari e anche dei venditori ambulanti.

E intanto a Mondello arrivano anche i vigili urbani in sella a bici elettriche. Il servizio è ufficialmente partito ieri: l’uso delle bici elettriche dovrebbe garantire maggiore velocità di intervento e spostamenti più celeri anche in mezzo al traffico.

