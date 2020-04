coronavirus

Primo caso di coronavirus ad Altofonte

Un caso di coronavirus ad Altofonte.

Un caso di coronavirus ad Altofonte. ad annunciare il primo caso di covid-19 nel comune in provincia di Palermo è il sindaco Angela De Luca. "Purtroppo - scrive sulla sua pagina Facebook De Luca - devo comunicarvi prontamente, prima che diventi gossip di paese, che anche ad Altofonte abbiamo il primo caso di coronavirus. Il cittadino in questione - precisa il sindaco - era già in quarantena da giorno 15 marzo, perché proveniente da altra località e quindi non ha avuto modo di avere contatti con la popolazione locale. L’ho appena sentito, per fortuna sta bene, e stanno bene anche i familiari in attesa del primo tampone".

Poi conclude: “Questo ci fa capire che da oggi dobbiamo ancora di più restare a casa e quando siamo costretti ad uscire, prendere tutte le precauzioni possibili. La situazione è molta seria, e forse qualcuno non l’ha ancora capito".

