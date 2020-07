Processo Salvini

Processo Open Arms, oggi il voto su Salvini: ''Ho agito in compagnia di Conte''

Il leader leghista Matteo Salvini dice: ''Ciò che ho fatto l'ho fatto in compagnia di Conte, era nel programma di Governo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2020 - 09:30:20 Letto 359 volte

Alla vigilia della decisione sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per processarlo sulla Open Arms, il leader leghista Matteo Salvini dice: "Ciò che ho fatto l'ho fatto in compagnia di Conte, era nel programma di Governo".

"Sono tranquillo: le carte parlano chiaro. Non devo fare alcun appello a nessuno. Aspetto che i senatori votino in coscienza". Renzi? "Non mi aspetto nulla".

La proroga dello Stato d'Emergenza? Sola vera emergenza qui è l'invasione di migranti. Posta sui social il video dello sbarco a Marina di Ragusa e commenta: Governo di complici, Governo clandestino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!