Processo Panta Rei: condanne per 300 anni

L'inchiesta ricostruì la mappa del pizzo in diverse zone della città e gli assetti di vertice delle famiglia del Borgo Vecchio, Villabate e Bagheria.

20/09/2019

Condanne complessive di circa tre secoli di carcere per 32 dei 37 imputati al processo «Panta rei», contro le cosche del mandamento cittadino di Porta Nuova e dei comuni di Bagheria e Villabate.

La sentenza della quarta sezione della Corte d’Appello di Palermo è arrivata dopo 4 giorni di camera di consiglio. Ha retto l'impianto accusatorio, elevate le pene del collegio presieduto da Mario Fontana.

Dalle indagini venne fuori l'intensa attività del racket che non risparmiava bar, imprese, negozi. In alcuni casi i supermercati pagavano anche somme aggiuntive per le festività di Natale e Pasqua.

Un ruolo di primo piano lo aveva Teresa Marino, moglie del boss Tommaso Lo Presti, condannata a 10 anni e 8 mesi. Sarebbe stata lei a gestire il denaro per le famiglie dei carcerati. Tra i condannati ci sono anche Domenico e Giuseppe Tantillo, ritenuti capimafia del Borgo Vecchio condannati rispettivamente a 16 e 5 anni di carcere. Giuseppe ora collabora con i pm, tanto che le sue dichiarazioni hanno confermato l'impianto accusatorio.

I giudici, per aumentare gli anni di carcere, hanno applicato anche il meccanismo della continuazione. I due che si sono visti riconoscere colpevoli di ulteriori reati, così come richiesto dal pg Rita Fulantelli, sono Giuseppe Ruggeri, che passa da 3 anni a 12 anni, e Salvatore David, che «sale» da 4 anni e 8 mesi a 11 anni.

Gli assolti sono Massimo Monti, Giuseppe Di Giovanni, Gaetano Tinnirello, Giuseppe Bucaro e Mario Sciortino.

Ecco i condannati: Teresa Marino (10 anni e 8 mesi), Carmelo D'Amico (11 anni e 4 mesi, in primo grado 10 ), Alessandro Bronte (11 anni e 6 mesi), Pietro Catalano (4 anni e 8 mesi, la metà del giudizio di primo grado), Tommaso Catalano (la pena aumenta a 7 anni e 8 mesi), Salvatore David (11 anni, erano 4 in primo grado), Paolo Calcagno (15 anni e 4 mesi, uno anno e 4 mesi in più del primo grado), Francesco Paolo Desio (11 anni, contro gli 8 del primo grado), Giuseppe Di Cara (12 anni, erano 8), Pasquale Di Salvo (5 anni e 6 mesi), Giampiero Pitarresi (14 anni), Massimiliano Restivo (4 anni e 8 mesi, sconto di pena), Giuseppe Ruggeri (12 anni, erano 3), Antonino Salerno (5 anni), Ludovico Scurato (5 anni e 4 mesi), Domenico Tantillo (16 anni), Giuseppe Tantillo (5 anni), Nunzio La Torre (7 anni), Francesco Paolo Lo Iacono (10 anni e 8 mesi, erano 8), Rocco Marsalone (11 anni e 8 mesi), Andrea Militello (2 anni e 4 mesi ), Bartolomeo Militello (11 anni) Salvatore Mulè (13 anni e 4 mesi, aumento di pena di 5 anni), Andrea Militello (2 anni e 4 mesi), Angelo Mendola (6 anni), Antonino Abbate (6 anni e 2 mesi), Salvatore Ingrassia (16 anni e 10 mesi), Giuseppe Minardi (5 anni), Gaspare Parisi (13 anni e 6 mesi in continuazione con una precedente sentenza), Antonino Virruso (11 anni, erano stati 8), Vincenzo Vullo (6 anni), Maria Rosa Butera (2 anni, imputata di favoreggiamento), Francesco Terranova (5 anni e 4 mesi), Rocco Marsalone 11 anni e 8 mesi, Salvatore D'Asta 2 anni.

