Produce latticini senza autorizzazioni, denunciato

Azienda casearia a San Cipirello denunciata dai carabinieri per la produzione di latticini senza il rispetto delle norme igieniche

Il titolare di un’azienda casearia a San Cipirello, in provincia di Palermo è stato denunciato dai carabinieri per la produzione di latticini senza il rispetto delle norme igieniche.



I militari del Nas hanno sequestrato 1500 chili di formaggi in cattivo stato di conservazione e invasi da parassiti, dicono i carabinieri. G.L., proprietario dell’azienda, oltre ad essere stato denunciato è stato multato con mille euro per aver adibito un locale a deposito in assenza della prevista registrazione sanitaria.

