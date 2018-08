produzione e vendita di pane

Producevano e vendevano pane senza licenza e in cattive condizioni: nove denunce

Giro di vite dei carabinieri: sette persone sorprese a vendere l'alimento in strada senza permessi né protezioni dall'inquinamento, a Monreale scovati due forni completamente abusivi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2018 - 10:21:44 Letto 384 volte

Produzione di pane senza licenza e vendita in cattivo stato di conservazione nel mirino dei carabinieri della Compagnia "San Lorenzo", che hanno monitorato e contrastato il fenomeno con la segnalazione di nove persone.

Le verifiche, svolte con i carabinieri del NAS e i carabinieri forestali, hanno interessato i panificatori. Nel comune di Monreale sono stati scovati due forni completamente abusivi, adibiti alla produzione di un grande quantitativo di pane. I due gestori dovranno rispondere del reato di produzione e detenzione finalizzata alla vendita di pane in cattivo stato di conservazione. I locali e le attrezzature sono state sequestrate. Sempre nella filiera della distribuzione del pane, sono state deferite sette persone sorprese a trasportare e vendere pane in strada, in precarie condizioni igieniche: l'alimento era venduto senza alcuna protezione dalla polvere e dai gas di scarico delle auto in transito, e in assenza di documentazione che riconducesse alla tracciabilità o alla filiera produttiva.

Oltre alla denuncia, per i segnalati sono scattate sanzioni per migliaia di euro dovute alla violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità (previsti dal decreto legislativo 190/06) e all’inottemperanza al divieto di commercializzazione su area pubblica, prevista dalla determina assessoriale della Regione Siciliana.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!