Produzione e spaccio di droga e non solo: arrestato pregiudicato, indagati i familiari

Colto nel mezzo di uno scambio, l'uomo ha insospettito gli agenti che gli hanno perquisito casa. Trovate numerose piante di cannabis e scoperto furto di energia da parte dei parenti

18/06/2018

Produceva autonomamente stupefacenti e li spacciava per le strade di Palermo. Lucio Benfante, 28enne pregiudicato residente nel quartiere ZEN ma domiciliato a Borgo Vecchio, è stato arrestato dalla polizia di Stato per il reato di produzione e spaccio di sostanza stupefacente. Coinvolti nello stesso intervento anche tre familiari di Benfante, di cui due per furto aggravato in concorso di energia elettrica e uno per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio intorno alle 17,30 i poliziotti hanno notato quattro individui che confabulavano in modo sospetto in via dello Speziale, all’intersezione con via Cusimano. Avvicinandosi, gli agenti hanno assistito ad un probabile scambio di sostanza stupefacente tra due dei quattro soggetti, e sono immediatamente intervenuti. Alla vista della volante i quattro si sono dati alla fuga, ma i poliziotti sono riusciti a catturare i due protagonisti dello scambio.

E in effetti la transazione era avvenuta: nelle tasche dell’acquirente è stata trovata una busta in cellophane con all’interno presunto hashish, mentre nelle tasche del pusher, Lucio Benfante, è stata rinvenuta la banconota da 5 euro appena ricevuta. Benfante avrebbe ammesso subito le proprie responsabilità, portando gli agenti a optare per la perquisizione dell'abitazione di Benfante, a casa dei genitori.

In una vetrina della sala da pranzo erano nascosti una busta in plastica trasparente con dell'hashish, due bilancini di precisione e tre sacchetti di concime granulare. La perquisizione si è quindi estesa al soppalco della casa, dove sono stati rinvenuti 9 sacchetti con all’interno germogli di piante di cannabis, mentre nel terrazzino attiguo gli agenti hanno trovato 17 piante di cannabis e del fertilizzante. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Ma la famiglia di Benfante è responsabile anche di altri illeciti: durante la perquisizione, i poliziotti hanno notato diversi fili di corrente elettrica rifornire i due appartamenti della casa, entrambi appartenenti a familiari del pusher, e hanno deciso di chiedere l’intervento di personale Enel. I tecnici hanno constatato il furto di energia elettrica, provvedendo al distacco della fornitura.

Alla luce di quanto emerso, Lucio Benfante è stato condotto in carcere, mentre i proprietari dei due appartamenti sono indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica. Un altro familiare è indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

