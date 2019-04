Cani e canile

Progetto ''Zero cani in canile'': Assessore Piampiano incontra volontari e associazioni

09/04/2019

Sono iniziati gli incontri promossi dall'assessore Leopoldo Piampiano ai quali sono stati invitate associazioni e volontari che operano nel territorio, sui temi dei diritti degli animali e sul canile.

Un primo incontro si è svolto ieri negli uffici comunali di via Montalbo, e vi hanno partecipato alcuni volontari e la Rappresentante dell'OIPA D.ssa Ornella Speciale.

L'assessore Piampiano ha ribadito la volontà dell'Amministrazione nel continuare il rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato ciascuno nel rispetto delle proprie competenze. Durante l'incontro è stato affrontato il problema lamentato dagli animalisti in merito al trasferimento dei cani nel canile di Caserta.

A tal proposito è stato confermato che si ricorrerà al trasferimento quando questo sia necessario per limitare i disagi agli animali nei periodi di sovraffollamento.

"Proprio per ridurre al minimo il sovraffollamento e i trasferimenti - ha detto l'assessore - stiamo elaborando il progetto "zero cani in canile" per il quale si proporrà la collaborazione a tutte le associazioni e volontari."



Il progetto, a costo zero per l'amministratore, prevede degli interventi con dei referenti territoriali, la formazione dei volontari e l'informazione nelle scuole, la collaborazione fra l'amministrazione, gli Organi di controllo e il mondo del volontariato con l'obiettivo di ridurre gli abbandoni, contrastare e prevenire il fenomeno dei combattimenti e incentivare le adozioni.

"Questi incontri - conclude l'assessore - continueranno sul territorio con il coinvolgimento delle circoscrizioni e di tutte le realtà che hanno come obiettivo il benessere degli animali."

