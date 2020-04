rigenerazione urbana

Prolungamento stradale di Viale Francia con Via Ugo La Malfa: Partono il lavori

Susinno: Al via nei prossimi giorni i lavori di collegamento di Viale Francia con Via Ugo La Malfa. Allineamenti progettuali per salvare il verde esistente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2020 - 11:32:04 Letto 379 volte

Si tratta di una vera e propria rigenerazione urbana della zona con tanto verde che sostituirà le aree al momento grigie Lo dice in una nota il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno. Dopo che nei mesi scorsi è stata finalmente “riconsegnata” ai cittadini la Via Monti Iblei, adesso i prossimi interventi, che vedranno il via la prossima settimana, riguarderanno i lavori del prolungamento stradale di Viale Francia verso Via Ugo La Malfa.

Ma le opere da realizzare non si limiteranno a questo – spiega Susinno – infatti, nell’ambito di un finanziamento di circa un milione di euro, è prevista anche la sistemazione delle zone limitrofe; in particolar modo l’area della copertura della galleria della Via Monti Iblei, verrà sistemata a verde tra percorsi pedonali e piste ciclabili.

Nell’ambito di tali interventi - conclude Susinno - il progetto originario ha subito dei piccoli, ma importanti allineamenti finalizzati a salvare, lì dove è possibile, il verde esistente. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche alla sensibilità manifestata da RFI sul tema.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!