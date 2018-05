abuso d'ufficio

Promozioni irregolari al dipartimento di Veterinaria, otto indagati nella sanità palermitana

Il caso è scoppiato dopo la denuncia da parte di un veterinario, su carta intestata dell'Asp, di una nomina illegittima. L'uomo era anche stato ''condannato'' dalla commissione disciplinare, i cui sei membri sono indagati

''Condannato'' alla censura per aver compiuto il proprio dovere. Questa sembra essere l'unica risposta al provvedimento che il consiglio di disciplina dell'Asp di Palermo aveva preso nei confronti Paolo Ingrassia, veterinario dell'azienda, che aveva denunciato abusi d'ufficio su carta intestata dell'Asp stessa. Adesso da accusato Ingrassia diventa accusatore, nell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Pierangelo Padova.

Nel mirino otto persone, responsabili a vario titolo di abuso d'ufficio, omessa denuncia di reati e falsità ideologica: Angelo Todaro, che si sarebbe dichiarato idoneo al ruolo di direttore dell'unità di Igiene degli alimenti senza possederne i titoli; il manager Antonio Candela, che avrebbe ignorato le irregolarità nella nomina di Todaro e che al momento commenta di non aver ricevuto avvisi di garanzia; l’ex direttore sanitario Giovanna Volo e altri cinque componenti dell’ufficio disciplinare, per abuso d’ufficio e altri reati, anche ai danni di Ingrassia.

Nell’ottobre del 2016 Ingrassia aveva ha segnalato al manager l'irregolarità della posizione rivestita da Angelo Todaro, poiché quest'ultimo, a detta di Ingrassia, non possedeva le specializzazioni richieste. E l'aveva fatto su carta intestata dell'Asp, suscitando scompiglio all'interno dell'azienda. In quell'occasione l'incarico a Todaro era stato revocato, conferendogli quello (legittimo) di direttore di Sanità animale.

Ma i guai per Ingrassia erano appena cominciati: dopo un mese l'accusatore viene sottoposto a consiglio di disciplina per aver utilizzato la carta intestata dell’Asp, e il 20 dicembre viene condannato alla censura dalla commissione, composta dal direttore sanitario Giovanna Volo, il segretario Angelo Sorci, l’avvocato Giorgio Li Vigni e i dirigenti Giuseppe Buttafuoco, Luigi Lo Giudice e Maria Tomasino. Todaro inoltre sarebbe stato informato della denuncia proprio dalla Volo e da Sorci, mossa che lo avrebbe spinto a denunciare Ingrassia per diffamazione.

Improvvisamente però, nel tunnel delle ingiustizie sembra intravedersi un'uscita: il 2 marzo del 2017 il ministero alla Salute delegittima Todaro, ufficializzandone la non idoneità a rivestire il ruolo di direttore dell'unità Igiene degli alimenti. Lo scorso 9 maggio 2018 Ingrassia si è quindi rivelato un testimone affidabile, ed è stato assolto con formula piena; il provvedimento disciplinare a suo carico è stato stralciato a seguito di una nota dell’Anticorruzione nazionale. Nell'ennesimo scandalo della sanità siciliana comincia ad entrare uno spiraglio di luce, in attesa che vengano chiarite le posizioni di tutti gli indagati tra cui lo stesso Todaro, anche per le cariche ricoperte tutt'oggi.

