aiuto alimentare

Pronto il piano del Comune per aiutare le famiglie bisognose di Palermo

Pronto il piano del Comune per assistere le prime 12mila famiglie in difficoltà.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2020 - 09:44:55 Letto 343 volte

Pronto il piano del Comune per assistere le prime 12mila famiglie in difficoltà: circa 40mila persone, che hanno presentato la domanda alla centrale unica per l’aiuto alimentare messa in piedi dall’amministrazione.

L’analisi dei requisiti è andata avanti fino alla tarda serata di ieri. Il piano prevede la distribuzione, anche in forma elettronica o tramite app sui cellulari e non solo in forma cartacea, di buoni pasto per importi che varieranno in base al numero dei componenti delle famiglie e in base al possesso di un reddito o di altre fonti di sostentamento. Le somme oscilleranno fra i 60 e i 110 euro a settimana per famiglia, per almeno tre settimane, utilizzando esclusivamente i fondi già erogati dallo Stato (5,1 milioni che già oggi sono entrati nelle casse di Palazzo delle Aquile), in attesa che la Regione trasferisca gli annunciati 13 milioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!