Proposta di legge per agevolare sviluppo rete elettrica, Assenza: ''Vantaggi per la Sicilia''

''La spina dorsale del Paese è quello dell'energia elettrica. Per questo occorre rendere più agili le procedure amministrative per la concessione delle autorizzazioni di queste opere strategiche del sistema Sicilia'', lo ha detto Giorgio Assenza.

Pubblicata il: 19/10/2018 - 09:15:22

“Quando si parla di sviluppo di una regione, si pensa sempre alle infrastrutture viarie dimenticando che queste dipendono, per il loro funzionamento, dalla infrastruttura principe, quella dell’energia. La spina dorsale dell’organismo energetico di ogni Paese è, senza dubbio, costituita dalla complessa rete di elettrodotti, necessariamente in estensione vista la richiesta costante dettata dalle evolute necessità dei cittadini. Per questo – comunica Giorgio Assenza – occorre rendere più agili le procedure amministrative per la concessione delle autorizzazioni di queste opere strategiche del sistema Sicilia”.

Assenza ha, dunque, depositato un disegno di legge – a costo zero – che introduce procedure snelle e certezze: fissa un termine per la conclusione del procedimento autorizzativo mentre prevede svolgimenti abbreviati per ogni tipologia di intervento.

“L’approvazione in Aula di questo ddl porterà grosso sviluppo economico alla Sicilia – conclude Assenza – poiché una migliore e capillare distribuzione energetica non potrà che giovare a qualunque altro comparto economico”.

