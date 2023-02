Precari Covid

Proroghe precari Covid siciliani nel caos, Ferrandelli: ''Giovani e importanti energie che rischiano di essere cinicamente rottamate''

''Ho chiesto al sindaco del Comune capoluogo di regione di portare la nostra voce al Governo regionale anche nella sua veste di prima autorità sanitaria cittadina'', ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2023 - 14:11:39 Letto 766 volte

«Oggi ho portato in Consiglio comunale la voce delle centinaia di precari Covid siciliani il cui contratto è in scadenza oggi. Giovani e importanti energie che rischiano di essere cinicamente rottamate e di cui la nostra terra ha ancora bisogno. Dopo averli osannati come eroi nei duri mesi dell’emergenza, oggi la Regione rischia di dimenticarsi del loro impegno e delle competenze acquisite. Competenze da riutilizzare in una ridisegnazione della rete sanitaria e della medicina di prossimità. Sono tecnici, amministrativi, informatici, ma anche psicologi. Ho chiesto al sindaco del Comune capoluogo di regione di portare la nostra voce al Governo regionale anche nella sua veste di prima autorità sanitaria cittadina per richiederne la reintegrazione e il pieno utilizzo».



Lo dichiara il consigliere e capogruppo di Azione al Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!