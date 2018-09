protesta lavoratori

Protesta a Palermo, sfilano i lavoratori di Melilli *VIDEO*

Proclamato per oggi una giornata di sciopero con conseguente corteo a Palermo con partenza da piazza Marina e arrivo a piazza indipendenza attraverso via Vittorio Emanuele da parte dei lavoratori di Melilli

26/09/2018

Continua lo stato di crisi che interessa la Cisma ambiente Spa in merito al rilascio del parere di validità di alcune autorizzazioni che consentirebbero il proseguimento dell’attività della Cisma nella gestione della discarica di Melilli, in amministrazione giudiziaria.

Per questo la segreteria regionale della Cisal Terziario a difesa dei lavoratori della Cisma ambiente e dell’intero indotto che interessa oltre 300 lavoratori, ha proclamato per oggi una giornata di sciopero con conseguente corteo a Palermo con partenza da piazza Marina e arrivo a piazza indipendenza attraverso via Vittorio Emanuele, alla fine del corteo una delegazione di lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali chiederanno di essere ricevuti dal presidente Musumeci nella speranza di avere una concreta soluzione alla vicenda.





