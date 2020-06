scuola

Protesta dei Cobas della scuola. ''Vogliamo chiarezza e risposte dal Governo'' *VIDEO*

I Cobas della scuola di Palermo sono scesi in piazza Politeama per dire no alla didattica a distanza, alle classi pollaio e alle lezioni da 45 minuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/06/2020 - 12:37:37 Letto 356 volte

Si sono radunati davanti il teatro Politeama e hanno gridato tutta la loro rabbia. Dicono di no alla didattica a distanza, alle 'classi pollaio' e alle lezioni da 45 minuti.

I Cobas della scuola di Palermo sono scesi in piazza Politeama nell'ultimo giorno di lezioni di quest'anno scolastico in Sicilia. Chiedono la stabilizzazione immediata del personale precario, l'aumento degli organici dei docenti e del personale Ata, meno alunni per classe, investimenti nell'edilizia scolastica penalizzata dai tagli, internalizzazione a tempo pieno di assistenti alla disabilità e collaboratori scolastici ex coop, oltre al piano di rientri per docenti "esiliati".





