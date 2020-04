Coronavirus

Protesta dei toelettatori, Lega Ars a Musumeci: ''Tutelare salute e igiene animali''

Toelettatori e negozianti svolgono regolarmente la loro attività di vendita di mangimi e articoli accessori per animali ma hanno sospeso l'erogazione del servizio di toelettatura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2020 - 18:48:08 Letto 390 volte

“Sosteniamo con convinzione il documento sottoscritto dai toelettatori siciliani sottoposto all’attenzione del Presidente Musumeci al fine di consentire - oltre la vendita al dettaglio per gli animali - anche quei servizi che assicurino l’igiene di cane e gatti.” Così i deputati regionali della Lega Sicilia per Salvini Premier (Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Orazio Ragusa, Giovanni Bulla), insieme al deputato nazionale Nino Minardo, si rivolgono al Presidente Musumeci: Toelettatori e negozianti svolgono regolarmente la loro attività di vendita di mangimi e articoli accessori per animali ma hanno sospeso l’erogazione del servizio di toelettatura, così come disposto; Molti proprietari di animali domestici però non sono nella possibilità di provvedere autonomamente alla pulizia ordinaria e/o straordinaria degli stess.

“Considerando che - si legge nel documento - il servizio di toelettatura nella totalità dei casi viene svolto in ambiente chiuso al pubblico e che i contatti operatore-proprietario sono normalmente limitati alla consegna dell’animale prima e dopo il servizio; che la toelettatura è indispensabile ormai per il benessere animale, sia per l’igiene che per la salute dello stesso, soprattutto nei casi di necessità di bagni medicati.”

Al fine inoltre di evitare l’insorgere di dermatiti e problemi legati ai parassiti, gli stessi chiedono al Presidente Musumeci “la riapertura dei servizi di toelettatura, così come in Emilia Romagna e Liguria, al fine di garantire salute e benessere agli animali da compagnia, adeguandoci alle norme di prevenzione e sicurezza di salute pubblica.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!