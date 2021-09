Almaviva

Protesta lavoratori Almaviva, Orlando: ''Governo non può coprirsi il volto con questa maschera di vergogna''

''L'amministrazione comunale è al fianco di centinaia di lavoratori per seguire una vertenza che costituisce un imminente pericolo non solo per la città ma per un intero settore'', ha detto Il sindaco Leoluca Orlando.

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora al Lavoro Giovanna Marano hanno partecipato stamani, in piazza Ruggiero Settimo, davanti al Politeama, alla manifestazione dei lavoratori Almaviva organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil a tutela dei livelli occupazionali.

«Ancora una volta – dichiara il sindaco - l'amministrazione comunale è al fianco di centinaia di lavoratori per seguire una vertenza che costituisce un imminente pericolo non solo per la città ma per un intero settore.

Siamo di fronte ad un comportamento irresponsabile. Perché se passa il principio che si può andare in deroga alla clausola sociale dei lavoratori persino per aziende a capitale pubblico, ogni privato si sentirà legittimato a lasciare a casa migliaia di lavoratori.

Rischia di essere una beffa clamorosa per l'intervento pubblico nell'economia. Il governo non può coprirsi il volto con questa maschera di vergogna. Per questo abbiamo chiesto al ministero un nuovo tavolo giorno 27.

Siete voi - ha detto rivolgendosi ai lavoratori presenti - la vera forza in questa lotta per l'affermazione dei diritti».

«Quella di oggi - afferma Marano - è stata una risposta forte in difesa della buona occupazione e di un servizio di qualità fornito da 560 lavoratrici e lavoratori palermitani.

Non c'è dubbio che Ita stia nevroticamente tentando di abbattere i costi ed è grave che una azienda il cui unico azionista è lo Stato non prenda in carico tutti i lavoratori di Alitalia, abolisca il loro contratto ccnl di riferimento al pari di un'azienda pirata e decida di tagliare l’occupazione nei servizi di supporto alla clientela, trincea fondamentale per un'azienda di servizio.

La partita non è e non può essere ritenuta chiusa e l'amministrazione comunale, nel solco del lavoro di questi anni, continuerà a presidiare una vertenza che riguarda in primo luogo Palermo».

