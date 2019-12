protesta catagolatori

Protestano i catagolatori della Regione *VIDEO*

Da quasi trent'anni aspettano una stabilizzazione che, a questo punto, è anche prevista per legge.

Da quasi trent’anni aspettano una stabilizzazione che, a questo punto, è anche prevista per legge. E che, sostengono, farebbe risparmiare un milione e 300mila euro all’anno alla Regione. Eppure per i 400 catalogatori – precari che dopo aver superato un concorso lavorano nelle Soprintendenze ai beni culturali, ma che non dipendono dall’assessorato – non è ancora arrivato il posto fisso nella pubblica amministrazione: “La nostra richiesta – dice Mario Miceli della Fp-Cgil, che guida la protesta – è essere ricevuti dal presidente della Regione”.

Al momento i catalogatori dipendono da Servizi ausiliari Sicilia, una delle partecipate-carrozzone di Palazzo d’Orléans: “La conseguenza – annota Miceli – è che io e il mio vicino di scrivania con mansioni analoghe abbiamo stipendi diversi”.





