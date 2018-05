sciopero

Protestano i contrattisti Asp: ecco perché *VIDEO*

Oggi sta andando in scena lo sciopero proclamato nei giorni scorsi dalla Fials-Confsal

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 12:26:48 Letto 382 volte

Entra nel vivo la protesta dei precari dell’Asp di Palermo. Oggi sta andando in scena lo sciopero proclamato nei giorni scorsi dalla Fials-Confsal contro la mancata stabilizzazione dei 651 contrattisti ex Lsu. Sotto accusa da parte del sindacato, il management aziendale guidato dal commissario Antonio Candela.

L’astensione dal lavoro è iniziata a partire dalle 8.30, con concentramento del personale presso Piazza Verdi, davanti il teatro Massimo.

Il corteo si snoderà verso la Presidenza della Regione "per rimanere in SIT-IN presso Piazza Indipendenza in attesa di essere convocati per avere assicurazioni sulla stabilizzazione dei 651 contrattisti dell’ASP Palermo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!