Protestano i dipendenti delle sale bingo. Flash mob al Politeama

Un flash mob per il lavoro, al quale hanno partecipato gli impiegati delle sale Bingo.

22/05/2020

Un flash mob per il lavoro, organizzato dalla Fisascat Cisl Palermo Trapani, al quale hanno partecipato in rappresentanza degli impiegati delle sale Bingo, 90 lavoratori, tanti quanti i numeri del bingo.

Un flash mob statico, nel rispetto del distanziamento sociale, per accendere i riflettori su un settore, proprio quello delle sale bingo, che sembra essere stato dimenticato.

“Con l'avvio della Fase 2 – dichiara Mimma Calabrò Segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani - ha riaperto la stragrande maggioranza delle attività imprenditoriali e commerciali. Nel limbo le sale bingo. Unica certezza è lo stop fino al 14 giugno, considerato che l’ultimo Decreto non ne ha previsto la riapertura. Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la tenuta occupazionale del settore che occupa in Sicilia oltre 1500 addetti”. Il flash mob si è svolto questa mattina a Piazza Politeama.

